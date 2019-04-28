Нибиру
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Журналисты National Interest предположили, что США в скором времени заключат временное "мирное" соглашение с Россией.
По их мнению, Пекин является главной головной болью Вашингтона, поэтому Белый дом не готов тратить ресурсы на борьбу с Москвой. При этом Кремль, как отметили журналисты, не заинтересован в конфликте с Европой и США. Кроме того, в России неоднократно подчеркивали, что готовы на мирный союз с Америкой.
Однако, для установления мира от Запада потребуется признания Крыма российским. США должны будут прекратить экспансию НАТО и установки системы ПРО у границ России.
Несмотря на это американские журналисты надеются, что отношения между Москвой и Вашингтоном в скором времени наладятся.
Люди готовы часами стоять за новым паспортом