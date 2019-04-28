Вашингтон устал от постоянной борьбы с Москвой

Журналисты National Interest предположили, что США в скором времени заключат временное "мирное" соглашение с Россией.

По их мнению, Пекин является главной головной болью Вашингтона, поэтому Белый дом не готов тратить ресурсы на борьбу с Москвой. При этом Кремль, как отметили журналисты, не заинтересован в конфликте с Европой и США. Кроме того, в России неоднократно подчеркивали, что готовы на мирный союз с Америкой.

Однако, для установления мира от Запада потребуется признания Крыма российским. США должны будут прекратить экспансию НАТО и установки системы ПРО у границ России.

Несмотря на это американские журналисты надеются, что отношения между Москвой и Вашингтоном в скором времени наладятся.