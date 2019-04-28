В Лондоне хотят очистить страну от "иностранных агентов"

Правительство Великобритании готовит пакет мер, чтобы противостоять враждебным государствам.

Газета The Sunday Times отмечает, что члены британского кабинета хотят изменить правила работы Палаты лордов. Это позволит обязать ее членов в полном объеме раскрыть свои активы, связанные с Россией и Китаем.

Кроме того, правительство планирует вывести на чистую воду шпионов, которые якобы работают в банках Англии. Журналисты назвали пакет мер в духе "новой холодной войны".

Заместитель главы британского МВД по вопросам безопасности Бен Уоллес уверен, что эти действия помогут раскрыть тайные связи политиков с Россией.