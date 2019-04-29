Вашингтон намерен использовать "независимость" Украины

США должны показать России, что ни при каких обстоятельствах не бросят Украину, считает американский конрессмен Майкл Маккоул. По его словам, Америке нужно оказать Незалежной военную поддержку, чтобы ударить по РФ.

Наилучший вариант удара – наращивание поставок вооружения на Украину. По мнению конгрессмена, это послужит "мощным сигналом" президенту России Владимиру Путину о том, что США "будут стоять за своих союзников, где бы они не находились".

"Самым большим ударом для России является сохранение свободной, независимой и демократической Украины",

– пишет Маккоул в статье для The National Interest.

Законодатель отметил, что над Украиной висит "облако активного военного конфликта" с Россией, и вину за это несет исключительно Россия. При этом, рассуждая о "российской угрозе", Маккоул привел в пример, мягко говоря, спорные доводы. В частности, он упомянул украинскую провокацию в Керченском проливе в ноябре прошлого года как "нападение России", хотя в Евросоюзе очень неоднозначно оценили действия Киева. В отсутствии прогресса по выполнению Минских соглашений, считает он, также виновата Россия.

Кроме того, конгрессмен уверен, что Кремль сеет раздор и хаос на Украине с помощью гибридной войны, включающей в себя дезинформацию, пропаганду и кибератаки. Он напомнил про вирус NotPetya, который атаковал более 60 стран по всему миру. Первой жертвой вируса стала Украина, и, видимо, этот факт дал повод Маккоулу увидеть у NotPetya российские корни. Других, более веских доказательств он не привел. Несмотря на это, конгрессмен полагает, что в обозримом будущем США и Украина могут снова пострадать от российской кибератаки.

"В преддверии украинских парламентских выборов в октябре и начала выборов президента Зельцкого я буду продолжать внимательно следить за пропагандой и кибератаками в России, поскольку боюсь, что Россия будет использовать их для вмешательства в наши выборы в 2020 году", – заявил он.