Больше миллиона: активисты "Единой России" дружно вышли на субботники

Партийцы привели в порядок улицы, детские площадки, парки и скверы в 80 регионах страны

В апреле "Чистая страна" "Единой России" объединила множество борцов за порядок. На субботники приходили целыми семьями, отметил координатор партпроекта, председатель комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Среди тех, кто участвовал в уборке, были двухлетний малыш и ветеран Великой Отечественной войны, фронтовик с боевыми наградами, которому исполнилось 104 года. Он привел на субботник своих правнуков. Всего же на улицы больших и малых городов 80 регионов РФ вышли 1 180 000 человек, в том числе 65 тысяч парламентариев.

"Самые массовые мероприятия прошли в Республике Башкортостан, Волгоградской и Кемеровской областях, Кабардино-Балкарии и Дагестане. Субботники прошли, в том числе в тех местах, где на лето запланированы работы по благоустройству в рамках партпроекта "Городская среда" – в зонах отдыха, скверах, на спортивных и детских площадках",

– сообщил Бурматов, подчеркнув, что достаточное количество субботников уже запланировано на май и июнь.

Законодатель обратил внимание, что в некоторых регионах только-только сошел снег, под которым скрывались горы мусора. Он пообещал, что число участников, которые будут задействованы в уборке, станет еще больше.

Партийный проект "Чистая страна" призван решать вопросы экологии. В "Единой России" озадачены не только наведением порядка, а также ликвидацией несанкционированных свалок, повышением качества питьевой воды и устранения источников загрязнения воздуха.