Нибиру
- Они рядом: инопланетяне с Нибиру обитают на Земле
- Земля как ферма: пришельцы с Нибиру будут пожирать людей
- Нибиру вернулась: на Землю спустятся агрессивные инопланетяне
Врет и не краснеет – это фраза наиболее точно характеризует американского лидера. 45-й президент США разучился говорить правду. С момента своего правления он солгал более 10 тысяч раз.
На круглую цифру он вышел буквально на днях. Дело было в прошлую пятницу, 26 апреля, на встрече со своими сторонниками в городе Грин-Бэй в штате Висконсин.
Ежедневно, как только встал у руля, хозяин Белого дома обманывал своих избирателей и коллег не менее 5 раз. И это только вначале своего президентского пути. Со временем эта цифра выросла до 23. Руководитель США совсем заврался. Он говорит неправду на митингах и в разговоре с журналистами.
На чистую воду его вывела американская газета The Washington Post, отметив, что сам Трамп довольно-таки критически относится ко лжи. Как говорится, в чужом глазу соринку видит…
В Париже в открытую заговорили об отмене ограничений
Москву заставят расплатиться за склоки в соцсетях