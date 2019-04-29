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Ни слова правды: обманы Трампа посчитали

Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com
Мистер президент погряз во лжи

Врет и не краснеет – это фраза наиболее точно характеризует американского лидера. 45-й президент США разучился говорить правду. С момента своего правления он солгал более 10 тысяч раз.

На круглую цифру он вышел буквально на днях. Дело было в прошлую пятницу, 26 апреля, на встрече со своими сторонниками в городе Грин-Бэй в штате Висконсин.

Ежедневно, как только встал у руля, хозяин Белого дома обманывал своих избирателей и коллег не менее 5 раз. И это только вначале своего президентского пути. Со временем эта цифра выросла до 23. Руководитель США  совсем заврался. Он говорит неправду на митингах и в разговоре с журналистами.

На чистую воду его вывела американская газета The Washington Post, отметив, что сам Трамп довольно-таки критически относится ко лжи.  Как говорится, в чужом глазу соринку видит… 

Ксения АНДРЕЕВА
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