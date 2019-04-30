Михаил Бабич вернется на родину из-за Лукашенко

Москва собирается вернуть своего посла в Белоруссии Михаила Бабича, чтобы заменить его кем-то другим. Как рассказали высокопоставленные источники "Коммерсанта", президент России Владимир Путин может принять такое решение в ближайшее время.

Отмечается, что Бабич стал послом РФ в Белоруссии в тот период, когда между странами началась усиленное сближение. По словам одного из источников издания, знакомого с ситуацией, о возвращении Бабича велись дискуссии с прошлой недели.

"Отставка Бабича, говорят источники “Ъ”, стала результатом неоднократных просьб президента Лукашенко, которые тот адресовал лично Владимиру Путину",

– пишет издание.

Источники утверждают, что белорусский лидер заявлял российскому коллеге, что готов продолжать диалог по интеграции стран, но при условии, что Бабич в нем не будет участвовать в качестве посла. Причина в том, что Лукашенко не нравились некоторые его заявления по этому вопросу.

Как утверждается, Путин пошел Лукашенко на встречу. Что касается Бабича, то источники подчеркнули, что решение о его отзыве ни в коем случае не следует считать наказанием. Ему предложат перейти на новую должность.