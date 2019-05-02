США обеспокоены тем, что "делают русские"

В Вашингтоне объяснили, что страна пошла по пути маломощного ядерного оружия из-за обеспокоенности действиями Москвы. По словам помощника заместителя главы Пентагона Дэвида Трахтенберга, США хотят сдержать Россию и снижать порог применения оружия не собираются.

"Мы пытаемся исключить какой-либо просчет со стороны любого противника, который бы заключался в том, что они могли бы подумать, что имеют какое-то преимущество, которое они могут использовать, бросать нам вызов и сделать следующий шаг, который мы не хотим, чтобы они делали",

– заявил Трахтенберг.

Военный во время слушаний в Конгрессе подчеркнул, что наибольшую обеспокоенность вызывает так называемая доктрина России "эскалация для деэскалации", согласно которой существует вариант ограниченного применения ядерного оружия, когда используется и обычное вооружение, в случае, если произошел военный конфликт.

Как отмечает агентство РИА Новости, в США уверены, что Россия действует именно по этой доктрине. При этом официально предполагается использовать ядерное оружие только, если против страны или ее союзников использовали оружие массового поражения, либо когда агрессия со стороны угрожает существованию государства.

Представитель Минобороны США отметил, что его страна не хочет развивать эскалацию "до самого высокого уровня". Вашингтон, который принял доктрину с разработкой и размещением ядерных зарядов малой мощности, не берет на себя обязательства не использовать оружие первым.

Ранее стало известно, что США создают для ракеты "Томагавк" боевые части малой мощности, что, по словам начальника главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России Виктора Познихира, можно считать раскручиванием новой гонки вооружения.