В Незалежной заговорили о неожиданном витке вооруженного конфликта на Донбассе

Заместитель министра Украины "по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц" Георгий Тука заявил о том, что Россия якобы сосредоточила на границе войска. По его мнению, сценарий с военным обострением может реализоваться уже в ближайшее время.

"Если оценить количество войск Российской Федерации, сосредоточенных на границе Украины, то предполагать готовность к военному обострению можно. Может такое произойти или нет? Да, вероятность такого сценария допустима",

– заявил Тук в интервью изданию "Сегодня".

При этом он отметил, что если "военное обострение" действительно начнется, то оно не будет происходить "одномоментно" и сначала потребует информационной подготовки, которая, по его словам, может стартовать как во время избирательной кампании в Раду, так и после.

А пока, как рассказал Тук, Россия будет распространять "бредни" о "едином народе".

На Донбассе уже пять лет длится внутриукраинский конфликт. Незалежная бездоказательно обвиняет Россию в "агрессии". Москва в свою очередь не раз отрицала подобные обвинения и заявляла о заинтересованности в урегулировании ситуации на Украине, передает агентство РИА Новости.