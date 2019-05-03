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Нового главкома НАТО стращают "агрессией" России

Йенс Столтенберг. Фото: www.globallookpress.com
Глава ведомства дал наставления новоиспеченному сотруднику

Генерал ВВС США Тод Уолтерс стал новым главкомом ОВС Североатлантического альянса. Во время церемонии вступления в должность генсек НАТО Йенс Столтенберг напомнил офицеру о том, что Россия действует "агрессивно".

"Те, кто занимал этот пост, командовали альянсом во время "холодной войны", сдерживая СССР",

цитирует Столтенберга агентство РИА Новости.

Он считает, что время работы предыдущего главкома ОВС генерала армии США Кертиса Скапарротти "было отмечено все более агрессивными действиями со стороны РФ", а также растущими угрозами со стороны террористов. Поэтому была усилена, по словам генсека, коллективная оборона, а также развернуты целых 4 многонациональных боевых группы на востоке альянса.

Как отмечает агентство, министр обороны России Сергей Шойгу говорил о том, что НАТО представляет Россию как главную угрозу Западу, хотя эти представления не соответствуют действительности. 

Полина ИВАНОВА
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