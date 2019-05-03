Глава ведомства дал наставления новоиспеченному сотруднику

Генерал ВВС США Тод Уолтерс стал новым главкомом ОВС Североатлантического альянса. Во время церемонии вступления в должность генсек НАТО Йенс Столтенберг напомнил офицеру о том, что Россия действует "агрессивно".

"Те, кто занимал этот пост, командовали альянсом во время "холодной войны", сдерживая СССР",

– цитирует Столтенберга агентство РИА Новости.

Он считает, что время работы предыдущего главкома ОВС генерала армии США Кертиса Скапарротти "было отмечено все более агрессивными действиями со стороны РФ", а также растущими угрозами со стороны террористов. Поэтому была усилена, по словам генсека, коллективная оборона, а также развернуты целых 4 многонациональных боевых группы на востоке альянса.

Как отмечает агентство, министр обороны России Сергей Шойгу говорил о том, что НАТО представляет Россию как главную угрозу Западу, хотя эти представления не соответствуют действительности.