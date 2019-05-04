Нибиру
- Троянский конь: вооруженные пришельцы с Нибиру разрушат Землю
- Последний праздник: Землю погубит гигантский астероид
- Нибиру вернулась: на Землю спустятся агрессивные инопланетяне
Посол США в Германии Ричард Гренелл считает, что лидеры европейских государств не занимают жесткую позицию по отношению к России, что "немыслимо".
По его словам, Запад вел бы себя совершенно иначе несколько десятилетий назад.
"Абсурдно бы прозвучало, что Европа позволила России оккупировать Крым, сбить самолет, манипулировать выборами и применить химическое оружие, это просто немыслимо! Сегодня мы знаем, что именно так все и произошло",
– заявил Гренелл в интервью журналу Focus.
Кроме того, посол уверен, что "Северный поток – 2" поставит Европу в еще большую зависимость от Москвы. Чтобы этого не допустить, Гренелл вновь пригрозил немецким компаниям, участвующим в строительстве трубопровода, ограничительными мерами.
Американцы раскрыли опасность газопровода для Запада
За пять лет в Незалежной не произвели ни одного самолета