Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

США возмутились мягкостью Европы к России

Фото: www.globallookpress.com
Позиция стран Старого Света расстраивает Вашингтон

Посол США в Германии Ричард Гренелл считает, что лидеры европейских государств не занимают жесткую позицию по отношению к России, что "немыслимо".

По его словам, Запад вел бы себя совершенно иначе несколько десятилетий назад.

"Абсурдно бы прозвучало, что Европа позволила России оккупировать Крым, сбить самолет, манипулировать выборами и применить химическое оружие, это просто немыслимо! Сегодня мы знаем, что именно так все и произошло",

заявил Гренелл в интервью журналу Focus.

Кроме того, посол уверен, что "Северный поток – 2" поставит Европу в еще большую зависимость от Москвы. Чтобы этого не допустить, Гренелл вновь пригрозил немецким компаниям, участвующим в строительстве трубопровода, ограничительными мерами.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Раскусили: Россия строит "Северный поток – 2" с коварной целью

Американцы раскрыли опасность газопровода для Запада

Все потеряли: на Украине признали полную "деградацию" экономики

За пять лет в Незалежной не произвели ни одного самолета

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей