Позиция стран Старого Света расстраивает Вашингтон

Посол США в Германии Ричард Гренелл считает, что лидеры европейских государств не занимают жесткую позицию по отношению к России, что "немыслимо".

По его словам, Запад вел бы себя совершенно иначе несколько десятилетий назад.

"Абсурдно бы прозвучало, что Европа позволила России оккупировать Крым, сбить самолет, манипулировать выборами и применить химическое оружие, это просто немыслимо! Сегодня мы знаем, что именно так все и произошло",

– заявил Гренелл в интервью журналу Focus.

Кроме того, посол уверен, что "Северный поток – 2" поставит Европу в еще большую зависимость от Москвы. Чтобы этого не допустить, Гренелл вновь пригрозил немецким компаниям, участвующим в строительстве трубопровода, ограничительными мерами.