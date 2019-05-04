Граждан РФ поймали на взятках

В Белоруссии арестовали двух россиян, которые обвиняются в даче взяток бывшему заместителю госсекретаря Совета безопасности Белоруссии Андрею Втюрину и генеральному директору "Белтелекома" Сергею Сиводедову.

В комитете госбезопасности Белоруссии отметили, что представитель российской коммерческой структуры передал Втюрину $148,6 тысяч. За эти деньги он должен был помогать продвижению интересов компании в стране.

При этом в белорусской спецслужбе добавили, что россиянин уже признал свою вину. Другой наш соотечественник якобы также давал взятку главе "Белтелекома" в размере 15 тысяч евро.

Пресс-секретарь посольства РФ в Минске Алексей Маскалев заявил, что пока никаких сообщений об аресте россиян не было.

"В консульский отдел посольства России официально уведомления об аресте российских граждан пока не поступало", – цитирует его ТАСС.