Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

В Белоруссии арестовали двух россиян

Фото: www.globallookpress.com
Граждан РФ поймали на взятках

В Белоруссии арестовали двух россиян, которые обвиняются в даче взяток бывшему заместителю госсекретаря Совета безопасности Белоруссии Андрею Втюрину и генеральному директору "Белтелекома" Сергею Сиводедову.

В комитете госбезопасности Белоруссии отметили, что представитель российской коммерческой структуры передал Втюрину $148,6 тысяч. За эти деньги он должен был помогать продвижению интересов компании в стране.

При этом в белорусской спецслужбе добавили, что россиянин уже признал свою вину. Другой наш соотечественник якобы также давал взятку главе "Белтелекома" в размере 15 тысяч евро.

Пресс-секретарь посольства РФ в Минске Алексей Маскалев заявил, что пока никаких сообщений об аресте россиян не было.

"В консульский отдел посольства России официально уведомления об аресте российских граждан пока не поступало", – цитирует его ТАСС.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Раскусили: Россия строит "Северный поток – 2" с коварной целью

Американцы раскрыли опасность газопровода для Запада

Все потеряли: на Украине признали полную "деградацию" экономики

За пять лет в Незалежной не произвели ни одного самолета

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей