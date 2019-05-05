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Российский постпред при Совете Европы Иван Солтановский рассказал, что Россия рассматривает вариант выхода из Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) и СЕ. Однако это случится только если не удастся добиться компромисса.
"Мы рассматриваем все варианты развития событий, в том числе с точки зрения их внешнеполитических последствий как для России, так и для международных отношений на Европейском континенте",
– цитирует Солтановского РИА "Новости".
Напомним, после присоединения Крыма к России Совет Европы лишил ряда прав российских парламентариев. В 2017 году Москва заморозила часть выплат в бюджет организации до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ полностью не восстановят.
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