Москва намерена действовать жестко, если не удастся найти компромисс с СЕ

Российский постпред при Совете Европы Иван Солтановский рассказал, что Россия рассматривает вариант выхода из Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) и СЕ. Однако это случится только если не удастся добиться компромисса.

"Мы рассматриваем все варианты развития событий, в том числе с точки зрения их внешнеполитических последствий как для России, так и для международных отношений на Европейском континенте",

– цитирует Солтановского РИА "Новости".

Напомним, после присоединения Крыма к России Совет Европы лишил ряда прав российских парламентариев. В 2017 году Москва заморозила часть выплат в бюджет организации до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ полностью не восстановят.