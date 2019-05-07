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Антироссийские санкции останутся в прошлом

Фото: pixabay.com
Рим надеется, что взаимные санкции РФ и ЕС - всего лишь временные меры

Посол Италии в РФ Паскуале Терраччано считает, что ограничения в экономическом сотрудничестве между Москвой и Брюсселем являются пагубными для обеих сторон.

"Мы твердо верим, что санкции и их последствия для экономики не могут являться новой нормой в отношениях России и Запада... Это временные меры, и мы надеемся, что скоро они останутся в прошлом", - 

сказал Терраччано в интервью изданию "Известия". Посол добавил, что снятие ограничительных мер будет зависеть от скорости выполнения минских соглашений.

Дипломат подчеркнул, что, несмотря ни на что отношения между Москвой и Римом развиваются – так, в 2018 г. прямые итальянские инвестиции в Россию превысили $4 млрд, и потенциал для роста имеется. По словам посла, сейчас происходит трансформация модели сотрудничества между двумя странами – "от модели "сделано в Италии" к схеме "сделано с Италией".

Терраччано напомнил, что Италия неоднократно затрагивала вопрос снятия антироссийских санкций на всех международных площадках.  

Валентина МАЙОРОВА
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