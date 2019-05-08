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Помпео осудили за отмену визита в ФРГ

Майк Помпео. Фото: www.globallookpress.com
В Германии раскритиковали неоднозначное решение главы американской дипломатии

Американский госсекретарь Майк Помпео внезапно отменил свой визит в Германию, чем вызвал недовольство в Берлине.

Журналист Suddeutsche Zeitung Даниэль Бресслер назвал решение Помпео "бесстыдством"  и подчеркнул, что немецко-американская дружба "разбита вдребезги". Во вторник, 7 мая, Помпео должен был встретиться с канцлером Ангелой Меркель и министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом, однако вместо этого полетел в Багдад.

Немецкий эксперт обвиняет в случившемся внешнюю политику Дональда Трампа, основной принцип которой заключается в том, что собственные интересы проводятся не с помощью "умной" дипломатии, а через грубую властную политику.

В свою очередь, Помпео заявил, что в Берлине к отмене переговоров отнеслись с пониманием. Госсекретарь США подчеркнул, что пообещал главе МИД ФРГ, что посетит Германию при первой же возможности.

Свой визит в Ирак Помпео объяснил "эскалацией действий со стороны Ирана". 

"Он (министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас)... знает, что наши отношения с Ираком важны, и мы являемся партнерами в противостоянии вызовам, которые бросает Иран Германии и Европе", - 

приводит РИА "Новости" заявление Помпео.


Валентина МАЙОРОВА
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