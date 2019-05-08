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Россия выгнала шведских дипломатов

Фото: www.globallookpress.com
Это решение стало ответом на действия Стокгольма

Из России выгнали двух шведских дипломатов, в качестве ответной меры после того, как МИД Швеции отказал в выдаче дипломатических виз нескольким сотрудникам российского посольства. Об этом сообщили в шведском ведомстве.

"Мы сожалеем о решении со стороны МИД России",

– отметил представитель МИД Патрик Нильсон.

При этом он отметил, что такое решение Москва приняла из-за обиды на то, что виза одного из российских дипломатов не могла быть продлена, передает издание Expressen.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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