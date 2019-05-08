Россия выгнала шведских дипломатов

Это решение стало ответом на действия Стокгольма

Из России выгнали двух шведских дипломатов, в качестве ответной меры после того, как МИД Швеции отказал в выдаче дипломатических виз нескольким сотрудникам российского посольства. Об этом сообщили в шведском ведомстве.

"Мы сожалеем о решении со стороны МИД России",

– отметил представитель МИД Патрик Нильсон.

При этом он отметил, что такое решение Москва приняла из-за обиды на то, что виза одного из российских дипломатов не могла быть продлена, передает издание Expressen.