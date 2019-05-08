Россия выгнала шведских дипломатов

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Из России выгнали двух шведских дипломатов, в качестве ответной меры после того, как МИД Швеции отказал в выдаче дипломатических виз нескольким сотрудникам российского посольства. Об этом сообщили в шведском ведомстве.
"Мы сожалеем о решении со стороны МИД России",
– отметил представитель МИД Патрик Нильсон.
При этом он отметил, что такое решение Москва приняла из-за обиды на то, что виза одного из российских дипломатов не могла быть продлена, передает издание Expressen.
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