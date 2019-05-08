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"Единая Россия" обратилась в прокуратуру по вопросу жильцов рухнувшего дома в Магнитогорске

Фото: er.ru
Партийцы просят разобраться с начислением пеней за ЖКУ

Активисты "Единой России" выступают на стороне закона и справедливости. Они проконтролируют ситуацию, в которую попали жильцы злополучной десятиэтажки в Магнитогорске, где 31 декабря прошлого года из-за взрыва бытового газа обрушился целый подъезд. Речь идет о начисленной неустойке, которая отражена в квитанциях на оплату жилищно-коммунальных услуг.

В "Единой России" составили обращение в региональную прокуратуру, где просят разобраться в данном вопросе и провести проверку по факту начисления пеней, сообщил координатор партпроекта "Школа грамотного потребителя" Александр Козлов.

"На мой взгляд, здесь нужна оценка контрольно-надзорных органов. За неверное начисление платы за жилищно-коммунальные услуги, согласно жилищному законодательству, накладываются штрафы",

пояснил он. По словам Козлова, региональный координатор "Школы грамотного потребителя", изучив квитанции, встретится с жильцами и расскажет им, как и за что производится перерасчет.

Александр Козлов. Фото: er.ru

"В дальнейшем он будет контролировать, насколько оперативно и корректно это будет сделано", – пообещал партиец, подчеркнув неприемлемость ситуации, поскольку в обрушившемся доме несколько месяцев не работал лифт, отсутствовали вода и газ. Люди были вынуждены жить у родственников и друзей. За что они должны платить? Почему все это время начислялись платежи?  

"Это попросту недопустимая ситуация. Управляющая и ресурсоснабжающие организации, городские власти были в курсе того, какую трагедию пережили люди, но в течение 5 месяцев со времени ЧП не озаботились решением вопроса с коммунальными платежами для собственников квартир данного дома. Только после публикаций о возникшей проблеме в прессе представитель местного управления ЖКХ сообщил о том, что будет сделан перерасчет",

– возмутился единоросс.

Напомним, трагедия в Магнитогорске произошла накануне Нового. Жертвами рокового взрыва стали 39 человек, в том числе – дети. Семеро были спасены. Среди них – 11-месячный малыш, который 35 часов пролежал под руинами и чудом остался жив. 

Ксения АНДРЕЕВА
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