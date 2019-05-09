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Эстония предъявила России территориальные претензии

Фото: www.globallookpress.com
В прибалтийской стране обвинили россиян во всех возможных грехах

В Эстонии заявили о том, что Россия якобы удерживает 5,2% территории, которая ей, по словам политиков Таллина, не принадлежит. Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме возмущен тем, что Москва не обсуждает этот вопрос.

"До сих пор в руках России находится и 5,2% территории Эстонии. Россия не хочет нам ни возвращать эту территорию, ни давать за нее компенсацию, ни вообще обсуждать этот вопрос",

цитирует выступление политика агентство РИА Новости.

При этом Хельме отметил, что его страна не хочет воевать за территории, но будет ждать решения этой "проблемы" в рамках международного права.

Его партия высказывается против ратификации пограничного договора с Россией. Политики Эстонии считают, что по документу Москве отходит часть территорий за Нарвой и часть Печор.

В 1920-м Советская Россия и Эстония подписали Тартуский мирный договор, согласно которому последняя получила часть земель, которые исконно были российскими, – Ивангород с прилежащим районом и кусок Печорского края. РСФСР вернулись эти территории в 1944 г. Москва считает, что Тартуский договор не имеет юридической силы. 

Полина ИВАНОВА
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