В прибалтийской стране обвинили россиян во всех возможных грехах

В Эстонии заявили о том, что Россия якобы удерживает 5,2% территории, которая ей, по словам политиков Таллина, не принадлежит. Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме возмущен тем, что Москва не обсуждает этот вопрос.

"До сих пор в руках России находится и 5,2% территории Эстонии. Россия не хочет нам ни возвращать эту территорию, ни давать за нее компенсацию, ни вообще обсуждать этот вопрос",

– цитирует выступление политика агентство РИА Новости.

При этом Хельме отметил, что его страна не хочет воевать за территории, но будет ждать решения этой "проблемы" в рамках международного права.

Его партия высказывается против ратификации пограничного договора с Россией. Политики Эстонии считают, что по документу Москве отходит часть территорий за Нарвой и часть Печор.

В 1920-м Советская Россия и Эстония подписали Тартуский мирный договор, согласно которому последняя получила часть земель, которые исконно были российскими, – Ивангород с прилежащим районом и кусок Печорского края. РСФСР вернулись эти территории в 1944 г. Москва считает, что Тартуский договор не имеет юридической силы.