Госсекретарь США планирует посетить Сочи и Москву

Предстоящий визит организован по просьбе американцев.

Россию Майк Помпео посетит с 12 по 14 мая. В планах – встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в столице. Кроме того, госсекретарь надеется, что его примет и президент Владимир Путин в Сочи. Об этом заявили в Госдепе США.

Помпео намерен обсудить "целый ряд двусторонних и многосторонних вызовов", пишет ТАСС.

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