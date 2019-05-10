Нибиру
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Предстоящий визит организован по просьбе американцев.
Россию Майк Помпео посетит с 12 по 14 мая. В планах – встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в столице. Кроме того, госсекретарь надеется, что его примет и президент Владимир Путин в Сочи. Об этом заявили в Госдепе США.
Помпео намерен обсудить "целый ряд двусторонних и многосторонних вызовов", пишет ТАСС.
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