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США не пустили российских дипломатов на конференцию по ядерной безопасности

Фото: www.globallookpress.com
Официальным представителям нашей страны отказали в визе

Из-за действий американцев несколько делегатов комитета ООН по подготовке обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия не смогли принять в нем участие. Вашингтон игнорирует требования ООН, согласно которым визы представителям странам-участникам организации должны выдаваться безвозмездно и как можно быстрее. Кроме того, США обязаны обеспечить им проезд в район размещения центральных учреждений Всемирной организации в Нью-Йорке, отмечает РИА Новости.

Российская сторона уже отреагировала на хамство США. Если подобное повторится, конференцию перенесут в другую страну. Об этом заявил директор департамента МИД РФ по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Ермаков.

"…Секретариату ООН придется вести дело к организации проведения конференции по ДНЯО-2020 в Женеве, в Вене или в столице любого другого государства…"

цитирует его ТАСС.

Действия США Ермаков назвал противоправными и абсурдными. Он призвал генсека ООН проконтролировать выполнение американцами своих обязательств.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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