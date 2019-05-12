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Поляки забили тревогу из-за вражды с Россией

Фото: www.globallookpress.com
Политика Варшавы по отношению к Москве устраивает не всех

Экс-глава Службы военной контрразведки генерал Януш Носек считает, что отсутствие связей с Россией является не победой, а поражением для Польши.

По его словам, эта вражда не приносит никому пользу.

"Мы должны как-то строить отношения, потому что конфронтация не служит ни соседям, ни Европе, ни Североатлантическому альянсу",

цитирует Носека РИА "Новости".

Он добавил, что Москва навсегда останется для Варшавы соседом. Однако с его высказываниями не согласился экс-президент Польши Бронислав Комаровский.

По его мнению, страна должна ориентироваться только на западный мир, иначе она станет "московской".

Экс-министр обороны Польши Томаш Семоняк добавил, что именно Варшава предупредила НАТО о растущей "российской угрозе".

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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