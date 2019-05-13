Страны Старого Света пытаются помешать наладить контакты с Москвой

Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич утверждает, что Запад оказывает давление на Белград из-за развития отношений с Россией.

По его словам, США и страны Европы недовольны дружескими отношениями Сербии с Россией и различными способами пытаются помешать налаживанию контактов. При этом из-за мира с Москвой Белграду вставляют палки в колеса и в ситуациях с другими государствами.

"Мы ввели безвизовый режим с Китаем – Запад против. Ввели его с Индией и Индонезией – Запад против. С Россией – опять против. Подписываем соглашение о свободной торговле с Евразийским экономическим союзом – тоже недоволен. Причем не устраивают его только ситуации, когда отношения налаживает Сербия",

– сказал Дачич в интервью телеканалу RT.

При этом он подчеркнул, что к Сербии применяют двойные стандарты. Европа, по его словам, посоветовала Белграду не покупать российский газ, идущий по "Северному потоку", однако Германии и североевропейским странам его можно использовать.