Американским чиновникам представили весомые аргументы

Власти США приступили к рассмотрению вопроса о возвращении в Россию нашего соотечественника, осужденного за контрабанду наркотиков. Об этом журналистам сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.



По словам дипломата, соответствующий запрос российского Министерства юстиции поступил в аналогичное ведомство в Соединенных Штатах и в настоящий момент находится на рассмотрении. Документ направлен в Вашингтон 6 мая. В нем Москва ссылается на Конвенцию Совета Европы о передаче осужденных лиц от 1983 года.

"Потребовали придать первостепенное значение данному делу, учитывая гуманитарную составляющую, состояние здоровья и уже отбытый срок заключения",

– говорится в письме, которое российский посол направил Константину Ярошенко. Выдержки из него приводит РИА "Новости".

Антонов добавил, что российская дипмиссия во взаимодействии с адвокатом и супругой Ярошенко продолжит делать все возможное, чтобы ускорить его возвращение домой. Дипломат также отметил, что потребовал от американской стороны обеспечить заключенному квалифицированную и своевременную медицинскую помощь.

О том, что Минюст РФ собирается отправить соответствующий запрос Вашингтону, стало известно в марте. Это уже четвертая попытка российских властей вернуть осужденного на родину. В своих ходатайствах защита Ярошенко указывает на негуманное отношение к нему и ухудшение его здоровья.

Пилот Константин Ярошенко был арестован в Либерии в мае 2010 г. по подозрению в участии в сговоре с целью контрабанды наркотиков. Действовавшие под прикрытием агенты Федерального управления США по борьбе с распространением наркотиков якобы уличили россиянина в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина. Россиянина экстрадировали в США, где в 2011 г. приговорили к 20 годам заключения.