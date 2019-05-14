Скандинавы прогнозируют укрепление геополитической роли Москвы

В Швеции считают, что в ближайшие годы Россия начнет расширять свое влияние по всему миру и усиливать свою глобальную роль. Такие предположения выдвинула партийно-парламентская комиссия по обороне королевского государства.

В докладе комиссии говорится, что в 2021-2025 гг. Россия постарается нарастить свое влияние на Ближнем Востоке, в Африке, Азии и Латинской Америке, а также в западной части Балкан. Речь идет в том числе и о военной сфере, которая будет приоритетной для властей РФ. Авторы доклада считают, что расходы на "военку" будут расти, а вместе с этим количество и масштабы маневров.

Все это дает основания для сохранения западных санкций против РФ, считают шведы. При этом Стокгольм надеется и дальше поддерживать дипломатические отношения с Москвой, оставаясь открытым к сотрудничеству в своих интересах, пишет "Газета.ru".