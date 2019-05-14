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Имя Порошенко перепутал представитель ЕК

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Украинский лидер снова попал впросак

Действующий президент Украины Петр Порошенко спал и видел, как его страна станет частью ЕС. Однако европейцы остались равнодушны к желанию руководителя Незалежной, вспоминая с трудом даже его имя.

Для них нет большой разницы, Петро или Педро осчастливил Брюссель визитом. Второй вариант использовал официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Маргаритис Схинас во время брифинга с журналистами.

"Он [председатель ЕК Жан-Клод Юнкер] только что встретился с президентом Украины господином Педро Порошенко",

цитирует спикера ЕК РИА "Новости". Однако позже сам он не признал ошибку, оправдавшись тем, что впервые слышит о неловкой ситуации.

"Я назвал президента Украины по его имени – Петро Порошенко. Я не знаю об этой истории", – заверил Схинас ТАСС.

Он также отметил, что гость из Киева вручил Юнкеру орден Ярослава Мудрого. Не исключено, что награждение войдет в историю как очередной казус, произошедший с Порошенко.

Потомки без улыбки вряд ли будут о нем вспоминать, ведь, получив знак отличия, глава ЕК похлопал дарителя по затылку в знак благодарности.

"Я очень горжусь этой государственной наградой Украины",

– произнес Юнкер. Трансляция церемонии велась на сайте Еврокомиссии.

Орден князя Ярослава Мудрого – госнаграда, которая выдается за личные заслуги перед Незалежной в разных областях, в том числе за укрепление международного авторитета страны. Юнкер получил его за "личный вклад в развитие сотрудничества между Украиной и ЕС". Орден учрежден в 1995 году. 

Ксения АНДРЕЕВА
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