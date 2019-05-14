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Президент России Владимир Путин подписал сегодня новую доктрину энергетической безопасности государства, поскольку предыдущий вариант от ноября 2012 г. утратил силу. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
В указе прописаны вызовы и угрозы в сфере энергобезопасности, основные направления и задачи ее обеспечения. В частности, к внешнеполитическим угрозам относятся санкции в отношении Российской Федерации. Среди внутренних – рост преступлений в области энергетики, недостаточная обеспеченность трудовыми ресурсами (в особенности высококвалифицированными специалистами), уменьшение размеров открываемых месторождений.
В документе говорится о необходимости развивать интеграцию со странами ЕАЭС и СНГ, углублять партнерство в БРИКС, ШОС, ФСЭГ и ОПЕК.
Одна из задач стратегии – исключить конкуренцию между различными видами
российских энергоресурсов на мировых энергетических рынках. Сейчас она существует между поставщиками отечественного сжиженного и трубопроводного
газа, идущего европейским потребителям.
В конце ноября 2018 г. секретарь Совбеза Николай Патрушев заявлял, что новая доктрина национальной энергобезопасности уже принята и ее должен утвердить глава государства.
Напомним, согласно обнародованному в прошлом году рейтингу энергетической безопасности, подготовленному Институтом мировой энергетики, первое место в нем заняла Норвегия, пишет НСН. Россия в списке утвердилась на 12-й строчке. Из 25 крупнейших мировых потребителей энергии в худшем положении оказалась Украина.
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