В Латвии показательно сожгли символ Дня Победы

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Депутат Европейского парламента от Латвии Сандра Калниете демонстративно спалила собственное платье, окрашенное в цвета георгиевской ленточки. Свой перформанс она устроила аккурат на следующий день после того, как в стране отметили годовщину победы СССР над фашистской Германией.
Как пишет издание "Sputnik Latvija", Калниете давно обещала предать огню свой совсем недешевый туалет, состоящий из черных и оранжевых полос. Свое платье политик считает не иначе как "колорадским".
Ритуал сожжения платья Калниете превратила в веселую забаву, пригласив для его освещения гламурный журнал Privātā Dzīve, пишущий о светской жизни в Латвии. Участие в расправе над женским нарядом также принял еще один антироссийский политик Карлис Шадурскис, ставший главным вдохновителем борьбы латвийских властей с русскоязычными школами. Вдвоем они под щелканье затвора фотоаппарата сожгли платье в ржавой бочке во дворе загородного дома Калниете. Судя по снимку в журнале, во время всего ритуала с лиц обоих не сходила довольная улыбка.
Издание отдельно обратило внимание на занятную и символичную деталь. Чтобы одежда лучше горела, евродепутат облила ее спиртом, который ей дал свекр, в прошлом работавший врачом в госпитале латышского легиона СС.
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