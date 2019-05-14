Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

В Латвии показательно сожгли символ Дня Победы

Сандра Калниете. Фото: www.globallookpress.com
Евродепутат от прибалтийской страны с радостью пожертвовала своим платьем во имя любви к стране и ненависти к России

Депутат Европейского парламента от Латвии Сандра Калниете демонстративно спалила собственное платье, окрашенное в цвета георгиевской ленточки. Свой перформанс она устроила аккурат на следующий день после того, как в стране отметили годовщину победы СССР над фашистской Германией.

Как пишет издание "Sputnik Latvija", Калниете давно обещала предать огню свой совсем недешевый туалет, состоящий из черных и оранжевых полос. Свое платье политик считает не иначе как "колорадским". 

Ритуал сожжения платья Калниете превратила в веселую забаву, пригласив для его освещения гламурный журнал Privātā Dzīve, пишущий о светской жизни в Латвии. Участие в расправе над женским нарядом также принял еще один антироссийский политик Карлис Шадурскис, ставший главным вдохновителем борьбы латвийских властей с русскоязычными школами. Вдвоем они под щелканье затвора фотоаппарата сожгли платье в ржавой бочке во дворе загородного дома Калниете. Судя по снимку в журнале, во время всего ритуала с лиц обоих не сходила довольная улыбка.

Издание отдельно обратило внимание на занятную и символичную деталь. Чтобы одежда лучше горела, евродепутат облила ее спиртом, который ей дал свекр, в прошлом работавший врачом в госпитале латышского легиона СС.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
новости партнеров
Загрузка...

Пассажиров SSJ-100 погубили пилоты

Следователи выясняют, кто именно из двух летчиков совершил фатальную ошибку

Меркель усмехнулась попыткам остановить строительство "Северного потока – 2"

Российский проект находится под надежной защитой немецкого политика

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей