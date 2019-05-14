В Латвии показательно сожгли символ Дня Победы

Евродепутат от прибалтийской страны с радостью пожертвовала своим платьем во имя любви к стране и ненависти к России

Депутат Европейского парламента от Латвии Сандра Калниете демонстративно спалила собственное платье, окрашенное в цвета георгиевской ленточки. Свой перформанс она устроила аккурат на следующий день после того, как в стране отметили годовщину победы СССР над фашистской Германией.

Как пишет издание "Sputnik Latvija", Калниете давно обещала предать огню свой совсем недешевый туалет, состоящий из черных и оранжевых полос. Свое платье политик считает не иначе как "колорадским".

Ритуал сожжения платья Калниете превратила в веселую забаву, пригласив для его освещения гламурный журнал Privātā Dzīve, пишущий о светской жизни в Латвии. Участие в расправе над женским нарядом также принял еще один антироссийский политик Карлис Шадурскис, ставший главным вдохновителем борьбы латвийских властей с русскоязычными школами. Вдвоем они под щелканье затвора фотоаппарата сожгли платье в ржавой бочке во дворе загородного дома Калниете. Судя по снимку в журнале, во время всего ритуала с лиц обоих не сходила довольная улыбка.

Издание отдельно обратило внимание на занятную и символичную деталь. Чтобы одежда лучше горела, евродепутат облила ее спиртом, который ей дал свекр, в прошлом работавший врачом в госпитале латышского легиона СС.