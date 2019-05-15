Журналист Красовский обрушился на Навального за попытку протолкнуть своего кандидата в Мосгордуму

Избирательная кампания еще не стартовала, но уже обрастает скандалами

Структура Алексея Навального под названием "Фонд борьбы с коррупцией" разваливается, поэтому блогер так активно проталкивает свою протеже Любовь Соболь к власти в виде мандата депутата Мосгордумы и убирает с дороги конкурентов.

Выборы в столичный парламент состоятся в Единый день голосования в сентябре. Но улицы 43-го округа в Пресненском районе уже пестрят агитационными листовками представителя ФБК. Многим местным жителям не понравилось, что стенах их домов обклеиваются плакатами, ведь для агитации существуют специально согласованные места. Но Соболь лишь назвала возмущенных москвичей "жуликами", пишет РИА ФАН.

Раскритиковала будущая кандидат в депутаты и инициативу главного редактора радио "Эхо Москвы", председателя Общественного штаба Москвы по наблюдению за предстоящими выборами Алексея Венедиктова. Он предложил опробовать в столице в пилотном режиме систему электронного голосования, поскольку в ходе предыдущих избирательных кампаний выяснилось, что это увеличивает число проголосовавших, ведь удаленный выбор многим гражданам гораздо удобнее, чем личный поход на участок в выходной день, и делает максимально точным подсчет голосов. Но Любови Соболь почему-то такая идея пришлось не по вкусу.

Но еще большее возмущение Соболь и ее куратора вызвало появление конкурентов. По 43 округу решила выдвигаться основатель Фонда помощи хосписам "Вера" Нюта Федермессер. На сайте Навального тут же появилось открытое воззвание к общественнице, чтобы та сняла свою кандидатуру. Сторонники блогера подключились к травле женщины, посвятившей жизнь облегчению участи смертельно больных людей.

Выбор, конечно, делать москвичам, но, по мнению журналиста Антона Красовского, все очевидно:

"У меня нет никаких сомнений, что депутатом станет Нюта Федермессер, что за нее проголосуют москвичи, – подчеркнул он в эфире "Эхо Москвы". – Потому что Нюта Федермессер сделала несравнимо больше для каждого жителя Москвы, чем все другие кандидаты в Мосгордуму на этих выборах".





Что касается Соболь, то ее Красовский назвал "малолетней девочкой", занимающейся бесполезной для общества работой в виде выложенных в интернете 30-секундных роликов низкого качества. И ее крах на выборах так пугает Навального, потому что он лишится последнего шанса остаться на слуху.

"Вы увидите, с каким разгромным счетом избиратель решит. Вы просто увидите, как с каждым днем вся эта, в прошлом довольно широкомасштабная, структура Алексея Навального давится катком избирателя. Потому что избирателю не нужна структура Алексея Навального. Структура Алексея Навального работает исключительно на Алексея Навального", – пояснил Красовский.

Кстати, журналист указал, что Нюта Федермессер решила представлять интересы жителей Пресненского района по объективной причине – именно там расположен ее хоспис. А вот почему округ в центре столицы выбрал для своей протеже Навальный, не понятно.

Выборы в Мосгордуму состоятся 8 сентября 2019 года, в Единый день голосования. Парламентарии будут избраны по 45 одномандатным округам.