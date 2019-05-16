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Беглов напомнил о необходимости всем учиться вежливости и демократии

Александр Беглов. Фото: Роман Пименов/Интерпресс/ТАСС
Всем без исключения в Петербурге необходимо учиться вежливости, толерантности и демократии, заявил врио губернатора города Александр Беглов на пленарном заседании Законодательного собрания 15 мая

Во время заседания депутат от партии "Яблоко" Борис Вишневский поднял вопрос о задержаниях на первомайском шествии, поинтересовавшись, не считает ли правительство Санкт-Петербурга нужным извиниться за это. 

Александр Беглов рассказал, что власти города сделали все, чтобы оппозиционно настроенные граждане могли пройти отдельной колонной, точно по желанию организаторов. Колонна шла спокойно, ее никто не тормозил, ей обеспечили на должном уровне сопровождение и прикрытие. Все было в порядке, пока не зазвучали оскорбительные лозунги. 

"Это было не по-нашему, не по-ленинградски, не по-петербуржски… Надо всем без исключения учиться толерантности и демократии, всем нам!" – цитируют его "Невские новости". 

Первомайская демонстрация в Петербурге обернулась задержаниями, после того как шедшие в колонне оппозиции люди начали выкрикивать политические лозунги, запрещенные условиями акции.

Марина МОНРО
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