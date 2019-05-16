Ключевой союзник США признал Крым российским

Жителям полуострова выдают визы в обход Киева

Саудовская Аравия, которая является важнейшим экономическим партнером США, фактически признала Крым частью России.



Эр-Рияд начал выдавать визы мусульманской части населения Крыма для того, чтобы те смогли совершить паломничество в Мекку и Медину, где расположены священные для них места. Как рассказали "Известиям" в Духовном управлении мусульман крымской республики, граждане оформляют визы в Москве, а не в Киеве.

"При чем тут Киев? Наш крымский оператор "АВН-тур" и Духовное управление мусульман Крыма входят в состав российской хадж-миссии", – пояснили в управлении.

В диппредставительстве Саудовской Аравии также подтвердили, что разрешение на въезд в страну крымчанам выдают как российским, а не украинским гражданам.

В Совете муфтиев обратили внимание, что подобная практика появилась сразу после присоединения Крыма к России, да и посольство саудитов не единственное в Москве, кто выдает визы крымчанам, несмотря на непримиримую позицию по Крыму, пишет телеканал "Царьград".