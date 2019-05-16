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Представитель Киева в Минске Ирина Геращенко освободила должность. Такое решение она приняла в четверг, 16 мая.
"Я сегодня написала заявление как уполномоченный президента [Петра] Порошенко по вопросам мирного урегулирования, как представитель в гуманитарной подгруппе и прошу освободить меня от этих полномочий",
– передает сообщение Геращенко ТАСС.
По ее словам, состав контактной группы по Донбассу нуждается в изменениях. Переговорщикам требуется "трехсторонняя перезагрузка". Речь идет о России, Украине и ОБСЕ.
На хрупких плечах представителя Незалежной в гуманитарной подгруппе контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе лежала ответственность за обмен пленными.
После госпереворота на Украине в 2014 г. Луганск и Донецк самопровозгласили себя независимыми, напоминает РИА ФАН. Урегулированием конфликта на востоке страны занимаются, в частности, в Минске.
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