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Ответственная за обмен пленными Геращенко ушла с поста

Полпред Порошенко в Минске сделала громкое заявление

Представитель Киева в Минске Ирина Геращенко освободила должность. Такое решение она приняла в четверг, 16 мая. 

"Я сегодня написала заявление как уполномоченный президента [Петра] Порошенко по вопросам мирного урегулирования, как представитель в гуманитарной подгруппе и прошу освободить меня от этих полномочий",

передает сообщение Геращенко ТАСС.

По ее словам, состав контактной группы по Донбассу нуждается в изменениях. Переговорщикам требуется "трехсторонняя перезагрузка". Речь идет о России, Украине и ОБСЕ. 

На хрупких плечах представителя Незалежной в гуманитарной подгруппе контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе лежала ответственность за обмен пленными. 

После госпереворота на Украине в 2014 г. Луганск и Донецк самопровозгласили себя независимыми, напоминает РИА ФАН. Урегулированием конфликта на востоке страны занимаются, в частности, в Минске.

Ксения АНДРЕЕВА
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