То, что происходит на берегу Туманного Альбиона, не вписывается ни в какие рамки

Нездоровый интересе со стороны британцев заметили сотрудники Посольства РФ в Лондоне. За непродолжительное время объектами пристального внимания на чужбине становились 14 россиян – дипломаты, прибывшие на ее территорию на короткий срок, и их гости.

Руководство Туманного Альбиона пообещало исправить ситуацию, однако слова своего не сдержало, пожаловались в пресс-службе дипмиссии.

"Несмотря на отдельные заявления британских властей, качественного улучшения ситуации мы не наблюдаем. Более того, в некоторых аспектах она даже ухудшается",

– отметил пресс-секретарь, обвинив британцев в предвзятом отношении, которое проявляется хаотично. То и дело на границе "дергают" сотрудников посольства, докучают допросами о профессиональной деятельности, добиваются "чувствительной информации о работе посольства".

Данная процедура не из легких, отбирает много времени и сил, частенько сопровождается изъятием паспортов без возможности связаться с посольством. Ослушавшимся пограничники угрожают запретить въезд в страну.

"Российская сторона оставляет за собой право на принятие мер в порядке взаимности" ,

– предупредил сотрудник посольства.



Дипломатическая война между Москвой и Лондоном развязалась после событий 4 марта 2018 года, когда были отравлены экс-шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Инициатором вражды стал последний, начав первым высылку послов.