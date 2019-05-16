Кристин Лагард: инклюзивный рост достижим для Казахстана и всего региона

Руководитель МВФ высказалась о будущем республики

В выступлении на XII Астанинском экономическом форуме, который начался сегодня в столице Казахстана Нур-Султане, директор – распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард заявила о том, что современному Казахстану по силам обеспечить экономический рост, повысить уровень жизни и создать новые возможности для миллионов людей.

По мнению Лагард, позитивные перспективы экономического роста имеются также у всего центрально-азиатского региона. Как отметила Лагард, в прошлом месяце был объявлен план введения "шелковых виз" для облегчения поездок между странами Центральной Азии, и эта инициатива поможет восстановить связи Шелкового пути, которые когда-то способствовали тому, что эта часть мира стала центром мировой торговли и знаний.

Обращаясь к хозяевам форума – представителям Казахстана, Кристин Лагард сказала: "Вы задаетесь вопросом: "Мы находимся в степи, на равнине – что в нашем окружении может служить вдохновением для восхождения к более высокому росту?" На самом деле, очень многое. Вспомните известную пословицу: "Сердца казахов, как степи – широкие, добрые и щедрые". По мнению Лагард, если проникнуться этим духом, то открываются возможности для достижения высоких целей. Директор-распорядитель МВФ поблагодарила первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, открывавшего форум, за любезные прием и приглашение участвовать в работе АЭФ.

В работе Астанинского экономического форума принимают участие эксперты, политики, бизнесмены и ученые из 74 стран мира. Общее число зарегистрированных делегатов составило 5 492 человека. Среди высоких зарубежных гостей форума – директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард (Christine Lagarde), вице-премьер Госсовета Китайской Народной Республики Хань Чжэн (HanZheng), Президент Республики Армения Армен Саркисян (ArmenSarkissian), Председатель Совета Директоров Nokia Corporation Ристо Сииласмаа (RistoSiilasmaa), Лауреат Нобелевской премии по экономике (2018), главный экономист Всемирного банка (2016-2018) Пол Ромер (Paul Michael Romer) и другие официальные представители государств и крупнейших международных бизнес– корпораций. Основной целью АЭФ является создание площадки для обмена опытом в области экономической политики и науки для изучения глобальных тенденций и выработки стратегий развития Казахстана.

