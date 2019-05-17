Канцлер Германии намекнула, что не собирается уходить на покой

Руководитель немецкого правительства в общении с прессой уделяет слишком большое внимание проблемам Европейского Союза. Это может означать, что после отставки с поста канцлера в 2021 г. она не отправится на пенсию, а будет претендовать на пост главу Европейского совета.



В недавнем интервью изданию Süddeutsche Zeitung Ангела Меркель заявила, что продолжит работать над будущим Европы с "еще большей приверженностью".

"Многие беспокоятся о Европе, в том числе и я. Это усилило у меня чувство ответственности за совместную заботу о судьбе этой Европы",

– сказала политик.

Немецкий портал N-TV увидел за этими словами намерение Меркель продолжить политическую карьеру на более высоком уровне после отставки со своего нынешнего поста. По выражению журналистов, своим выступлением канцлер "разжигает слухи".

Они имеют под собой серьезные основания, поскольку нынешний председатель Европейского совета Дональд Туск по истечении срока своих полномочий в декабре этого года больше не сможет претендовать на этот пост, сообщает "Царьград".

Недавно глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что "не может себе представить исчезновение Меркель" с геополитической арены после ухода с поста канцлера. Эксперты добавляют к этому, что после выборов в Европарламент, которые пройдут 26 мая, Ангела Меркель наряду с президентом Франции Эмманюэлем Макроном "будет играть ключевую роль в распределении высших постов в ЕС".

По данным N-TV, скорейшего переезда главы правительства из Берлина в Брюссель ожидают даже ее политические сторонники: при партийном двоевластии, когда пост канцлера занимает Ангела Меркель, а в кресле председателя Христианско-демократического союза сидит Аннегрет Крамп-Карренбауэр, рейтинг главной политической силы Германии неуклонно снижается.

Впрочем, накануне сама канцлер ФРГ решительно опровергла все слухи о своем "европейском будущем". В ходе пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте политик подтвердила, что не собирается занимать политические посты после того, как в 2021 г. подойдет к концу срок ее руководства кабинетом министров, передает ТАСС.

"Это нормально, что я на правах канцлера ФРГ беспокоюсь о судьбе Европы", – прокомментировала она свои слова, сказанные в интервью Süddeutsche Zeitung.