У Туска и Юнкера нашлись "отмазки"

Председатель Европейского совета Дональд Туск и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер отклонили приглашение Киева на церемонию вступления Владимира Зеленского в должность президента Украины.

Как объяснил источник РИА "Новости" в структурах ЕС, на 20 мая у Туска уже запланированы другие дела.

"Насколько я понимаю, в этот день у него уже есть другие обязательства", – сказал собеседник агентства.

Что именно было запланировано у Туска на день инаугурации Зеленского, он не уточнил. Отмечается, что официальный график главы Евросовета станет известен во второй половине пятницы, 17 мая. Стоит отметить, что дата принесения присяги Зеленским была назначена буквально вчера. Вероятно, к тому моменту у Туска действительно уже был сверстан рабочий график на следующую неделю.

А вот отсутствие Юнкера объяснили еще проще – у того вообще не было планов ехать на Украину, передает РЕН ТВ. Вместо них ЕС будет представлять замглавы Еврокомиссии по делам энергосоюза Марош Шефчович.

Зато уже точно известно, что мероприятие посетит президент Литвы Даля Грибаускайте, пишет "Sputnik Lietuva". По словам Грибаускайте, литовцы поддерживают украинцев в создании "своего собственного европейского будущего".