Депутат Коровин раскрыл подробности скандала вокруг коллеги по ЗакС Резника

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Коровин сообщил подробности о том, как "работает схема" Резника по вымогательству денег у питерских девелоперов

Депутат Коровин прокомментировал расследование "Невских новостей" , в котором отмечается, что депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник может быть причастен к вымоганию денег у застройщиков. Он отметил, что подобное происходило и в другие созывы.

"Есть нормальные градозащитники, а есть те, которые занимаются шантажом и вымогательством денег. В том числе фракция Вишневского этим занимается. Тоже гнобят застройщиков, во всех бочках затычки", – цитирует Коровина издание "ПолитЭксперт".

"У нас же известный депутат Нотяг сидит. Он из той же фракции, что и Резник. Они тогда имиджево и получили", – рассказал депутат.

"Резник тогда соскочил. Говорили, что он курирует эту тему. Конечно, глава фракции не мог не знать, чем занимается Нотяг. Свои же депутатские запросы они между собой согласовывают. Тогда не доказали, но явная и очевидная связь прослеживается", – объяснил он свою позицию.

Коровин добавил, что пути Резника и Вишневского разошлись, что, однако, не мешает им пользоваться похожими протестными технологиями. Первый, однако, в отличие от своего коллеги, угодил не только в этот скандал.

Во время первомайской демонстрации в Санкт-Петербурге Резник вел себя вызывающе. Жители потребовали проверить парламентария на употребление наркотических веществ. Их поддержали и некоторые парламентарии. "Я уже говорил – первое, что он должен был сделать сдать анализы, а что он сделал? Сбежал в Чехию, где легализовали эти "вещи", – заметил Игорь Коровин.

Впрочем, уверен он, лишиться своего мандата скандальный депутат не рискует. "Основания для его снятия нет – уголовных дел нет...", – рассказал Коровин. Максимум, что ему грозит – это лишение поста в возглавляемой им комиссии по культуре.

Ранее о странном поведении Резника высказывался экс-член Заксобрания Санкт-Петербурга, а ныне депутат Виталий Милонов. Политик подчеркнул, что наркотики и депутатство – вещи абсолютно несовместимые.