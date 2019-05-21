Англичанин не дал россиянину договорить

В Совбезе ООН состоялось срочное совещание по вопросу о законе о госязыке на Украине. Организация отказалась рассматривать это дело, а во время встречи произошел конфуз.

Выступление постпреда России Василия Небензи криками резко прервал представитель Великобритании Джонатан Аллен.

"Господин председатель, Совет уже проголосовал по вопросу, есть правило и время выступления, и я прошу вас проследить за тем, чтобы российский представитесь следовал этим правилам и ограничил свои замечания",

- кричал Аллен, перебив россиянина.

Председатель Совбеза постпред Индонезии Диан Трианшах Джани никак на это не отреагировал и попросил постпреда РФ продолжить свое выступление.

"Когда меня прерывали, я сказал англичанину: "Я уважаю твое право поднимать вопрос о порядке", поэтому я сразу замолчал", – цитирует Небензю РИА "Новости".

Он добавил, что такие инциденты случаются и в этом нет ничего такого.

Перед этим Совбез ООН отказался голосованием вносить в повестку заседания вопрос о законе о языке на Украине, за его внесение проголосовали только пять стран, уточняет URA.RU.