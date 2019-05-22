Глава Пскова Цецерский пошел на повышение

Успех мэра города оказался закономерным

Мэр Пскова Иван Цецерский стал руководителем правления Национальной Ассоциации развития местного самоуправления. Его кандидатуру поддержало учредительное собрание организации. На этой должности Цецерскому предстоит координировать работу общественных организаций.

Новое место работы стало профессиональным взлетом для Цецерского, который много лет отработал в муниципальной сфере (около 20 лет). Свой путь он начал в 1998 году. Тогда еще начальник гарнизонного Дома офицеров Цецерский стал депутатом гордумы Пскова. В дальнейшем он переизбирался в парламент еще четырежды.

За время работы в псковской думе он много смог добиться. Пожалуй, главным достижением следует признать новый Устав Пскова, в разработке которого он активно участвовал. По Уставу модель управления городом делилась между главой города и руководителем администрации градоначальника. Первый выполнял больше представительские функции, второй – хозяйственные.

В 2009 году Цецерский занял кресло мэра Пскова по итогам депутатского голосования. В том же году начала действовать и вышеупомянутая модель городского управления.

В бытность мэром Пскова Цецерский активно занимался проблемами местного самоуправления. Делал он это как в рамках общественных объединений как федерального, так и регионального уровней. Попутно он возглавил Ассоциацию "Совет муниципальных образований Псковской области", затем региональное отделение Всероссийского Совета местного самоуправления, а также стал членом Совета по развитию местного самоуправления при президенте РФ.

Цецерский дважды переизбирался в качестве мэра Пскова – в 2012 и 2017 годах.

За все время работы в сфере местного самоуправления он вырос в большого профессионала в своем деле. Это подтверждается тем, что в феврале Цецерский был избран президентом Союза городов Центра и Северо-Запада России, в который входят десятки муниципалитетов с общим населением 6 млн человек, пишут "Дни.ру".