Процесс переписывания истории идет полным ходом

В США частная компания выпустила сувенирную монету к 75-летию окончания Второй мировой войны, на которой среди флагов союзников нет советского знамени.

В описании монеты отмечается, что одна сторона позолоченной монеты представляет изображение событий войны, на другой – изображены флаги США, Великобритании и Франции. На сайте Bradford Exchange сообщается, что стоимость монеты составляет $20.

Ответить на запрос РИА "Новости" в компании отказались, подчеркнув, что вся информация о монете размещена на интернет-сайте компании.