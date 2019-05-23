Нибиру
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В США частная компания выпустила сувенирную монету к 75-летию окончания Второй мировой войны, на которой среди флагов союзников нет советского знамени.
В описании монеты отмечается, что одна сторона позолоченной монеты представляет изображение событий войны, на другой – изображены флаги США, Великобритании и Франции. На сайте Bradford Exchange сообщается, что стоимость монеты составляет $20.
Ответить на запрос РИА "Новости" в компании отказались, подчеркнув, что вся информация о монете размещена на интернет-сайте компании.
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