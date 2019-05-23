"Кидают тех, кто прогнулся". Захарова высмеяла США за покупку нефти из Венесуэлы

Вашингтон обещал прекратить все коммерческие сделки с "режимом Мадуро", но свое слово не сдержал

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала США за возвращение к закупкам венесуэльской нефти.

"И вот так каждый раз. Всех на что-то подбивают, потом меняют маневр на 180 градусов, кидая тех, кто прогнулся", -– написала Захарова в Facebook.

Она также подчеркнула, что Вашингтон добивается полной изоляции президента боливарианской страны Николаса Мадуро на международной арене. При этом США отмечали, что прекратят с Каракасом любые коммерческие сделки с компаниями и банками, выгодными Мадуро и призывали другие страны поступать таким же образом.

Как передает РИА "Новости", поставки нефти из Венесуэлы в США за неделю, завершившуюся 17 мая, составили 49 тыс. баррелей в сутки.