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"Кидают тех, кто прогнулся". Захарова высмеяла США за покупку нефти из Венесуэлы

Мария Захарова. Фото: www.globallookpress.com
Вашингтон обещал прекратить все коммерческие сделки с "режимом Мадуро", но свое слово не сдержал

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала США за возвращение к закупкам венесуэльской нефти.

"И вот так каждый раз. Всех на что-то подбивают, потом меняют маневр на 180 градусов, кидая тех, кто прогнулся", -– написала Захарова в Facebook.

Она также подчеркнула, что Вашингтон  добивается полной изоляции президента боливарианской страны Николаса Мадуро на международной арене. При этом США отмечали, что прекратят с Каракасом любые коммерческие сделки с компаниями и банками, выгодными Мадуро и призывали другие страны поступать таким же образом.

Как передает РИА "Новости", поставки нефти из Венесуэлы в США за неделю, завершившуюся 17 мая, составили 49 тыс. баррелей в сутки.


Андрей ДОВЛАТОВ
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