Россия и Белоруссия стали единым государством на 70 процентов

Тем не менее между странами остаются нерешенные вопросы

Москва и Минск движутся верным курсом по пути интеграции. Властям двух стран нужно приложить усилия, чтобы окончательно преодолеть остающиеся противоречия. Об этом было заявлено на встрече премьер-министров России и Белоруссии Дмитрия Медведева и Сергея Румаса.



"Как и договаривались в Ереване, мы получили от вас оперативно предложения по дальнейшей интеграции в рамках Союзного государства. Мы тщательно проработали и также оперативно представили вам свои предложения. Думаю, что сегодня сможем обсудить их. На 70% наши позиции сходятся. И сегодня хотелось бы по оставшимся 30% понять, в чем у нас различие и какие развязки есть",

– заявил перед началом переговоров в Горках глава белорусского правительства (цитируется по БелТА).

Медведев поддержал его, заявив, что это "абсолютно правильный подход". Со своей стороны российский премьер напомнил, что в настоящий момент между странами обсуждаются "дополнительные возможности по реализации Союзного договора". По этой теме ранее состоялся обмен мнениями между президентами двух стран, а кроме того – действуют соответствующие рабочие группы.

"Вы свои предложения представили на те предложения, которые мы давали. Я думаю, что можно и по этим вопросам было бы пройтись для того, чтобы "сверить часы", – приводит слова руководителя правительства РФ ТАСС.

Сергей Румас находится в России с рабочим визитом. Нынешняя встреча двух премьеров – уже третья в текущем году. Предыдущие состоялись на полях заседаний Евразийского межправсовета 31 января – 1 февраля в Алма-Ате и 30 апреля в Ереване.

Перед началом саммита пресс-секретарь премьер-министра России Олег Осипов говорил о том, что в ходе переговоров "планируется затронуть и проблемные темы, касающиеся поставки нефти по трубопроводу "Дружба", а также задолженности Белоруссии, возникшей при реализации незаконной схемы с поставками так называемых растворителей".