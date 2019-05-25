Североатлантический альянс примет новую военную стратегию

Впервые за долгие годы НАТО собирается изменить подход в своей работе из-за того, что Россия якобы представляет собой "ядерную угрозу" для западных стран. Об этом заявил генсек организации Йенс Столтенберг.

Решение о том, что новую стратегию необходимо внедрить военные уже приняли на днях. И хотя основная причина этого заключается именно в России, Стотенберг в разговоре с изданием Welt am Sonntag отметил, что НАТО сталкивается с новыми вызовами еще и на юге и востоке.

"Речь идет о том, чтобы и в дальнейшем быть полностью готовыми к обороне и обеспечивать стабильность. Это отчасти требует новых военных концепций",

– заявил он.

НАТО не раз обвиняла Россию в том, что она якобы разрабатывает планы о том, чтобы применить ядерное оружие. Например, генерал Кертис Скапаротти сделал заявление о том, что так Москва хочет быстро победить слабых соседей, действуя на опережение.

Любопытно, что США от стратегии упреждающего удара не планируют отказываться. Россия же, как напоминает агентство РИА Новости, говорила, что ядерное оружие рассматривается только как средство защиты, ведь российская доктрина не предполагает возможность превентивного удара.