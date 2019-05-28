Долгое время Америка и Европа смотрели сквозь пальцы на произвол в непризнанной республике

Возмутительное задержание россиянина в Косово стало следствием политики США и ЕС, которые никак не реагировали на выходки косовских властей. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Совершенно очевидно, что такое вызывающее поведение косоваров является прямым следствием многолетнего потакания им со стороны ЕС и США. Косовские деятели уже привыкли, что все провокации сходят им с рук",

– говорится в заявлении ведомства.

Она напомнила, что между Белградом и Приштиной была договоренность о том, что косовский полицейский спецназ не будет вторгаться в северную часть Косово, где живут сербы. Однако в последние годы этот договор не раз нарушался властями республики при полном попустительстве международного сообщества.

Глава Косово Хашим Тачи заявил, что в сербонаселенном районе проводилась операция по борьбе с преступностью. Задержание россиянина, оказавшегося сотрудником миссии ООН, он объяснил тем, что тот якобы мешал полицейскому спецназу.

"Задержаны должностные лица и граждане различных национальностей. Также был задержан один русский, который попытался помешать полиции в этой акции", – цитирует Тачи РИА "Новости".

Однако издание Alo.rs утверждает, что на самом деле россиянина задержали из-за того, что спецназовцы услышали, как он "разговаривает с сербами на сербском языке". При задержании его избили. Сейчас он с травмами находится в больнице Косовска-Митровице Нита Мустафы, сообщает ТАСС со ссылкой на Миссию ООН по делам временной администрации в Косове (МООНК).

Как сообщает telegram-канал "Раньше всех. Ну почти", полицией были задержаны два сотрудника ООН, оба госпитализированы.