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Отношения между Россией и Испанией стали чуть более натянутыми после странного заявления и.о. министра иностранных дел по делам ЕС и сотрудничества Испании Жозепа Борреля. В интервью испанской газете El Periodico он назвал Россию "старым врагом Европы".
"Наш старый враг Россия снова говорит, что он здесь, и снова представляет угрозу, а Китай выступает в качестве соперника. Именно поэтому европейцам необходимо срочно объединить свои силы", – сказал дипломат.
Эта фраза Борреля вызвала недоумение российского МИДа. В министерство был вызван посол Испании в Москве Фернандо Вальдеррама, которого попросили объясниться за своего соотечественника.
"В ходе беседы ему было выражено недоумение и сожаление в связи с недружественными высказываниями",
- говорится в сообщении МИД РФ.
Российская сторона подчеркнула, что подобные заявления наносят ущерб отношениям между странами.
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