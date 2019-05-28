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Москва ждет от Мадрида объяснений слов о России как о "старом враге"

Фото: www.globallookpress.com
МИД РФ возмутило резкое заявление Мадрида

Отношения между Россией и Испанией стали чуть более натянутыми после странного заявления и.о. министра иностранных дел по делам ЕС и сотрудничества Испании Жозепа Борреля. В интервью испанской газете El Periodico он назвал Россию "старым врагом Европы".

"Наш старый враг Россия снова говорит, что он здесь, и снова представляет угрозу, а Китай выступает в качестве соперника. Именно поэтому европейцам необходимо срочно объединить свои силы", – сказал дипломат.

Эта фраза Борреля вызвала недоумение российского МИДа. В министерство был вызван посол Испании в Москве Фернандо Вальдеррама, которого попросили объясниться за своего соотечественника.

"В ходе беседы ему было выражено недоумение и сожаление в связи с недружественными высказываниями",

- говорится в сообщении МИД РФ.

Российская сторона подчеркнула, что подобные заявления наносят ущерб отношениям между странами. 

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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