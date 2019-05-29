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В Польше потребовали отдать Качиньского под трибунал

Ярослав Качиньский. Фото: www.globallookpress.com
Высказывания политика вызывают раздражение даже в его собственной стране

Лидера партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского потребовали отдать под Государственный трибунал Польши за жесткие высказывания против России. Такое предложение высказал экс-депутат сейма и бывший евродепутат, глава партии KORWiN Януш Корвин-Микке.

По его словам, следует наказать всех политиков, которые отталкивают от себя Москву, так как это настоящее преступление.

"За то, что он (Качиньский) оскорбляет Россию, за то, что он портит отношения с Россией, он должен ответить перед судом, потому что сейчас угрозу для нас представляет собой Украина",

– заявил Корвин-Микке, цитирует портал niezalezna.pl.

Он также отметил, что Варшава не должна поддерживать националистическое движение на Украине, а обязана дружить с Москвой, которую бывший депутат назвал "врагом врага".

Польские политики, в том числе и Ярослав Качиньский, неоднократно высказывались против дружеских отношений с Россией. Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский раскритиковал власти ФРГ за то, что они не воспринимают Москву как угрозу, напоминает РИА ФАН.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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