В Польше потребовали отдать Качиньского под трибунал

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Лидера партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского потребовали отдать под Государственный трибунал Польши за жесткие высказывания против России. Такое предложение высказал экс-депутат сейма и бывший евродепутат, глава партии KORWiN Януш Корвин-Микке.
По его словам, следует наказать всех политиков, которые отталкивают от себя Москву, так как это настоящее преступление.
"За то, что он (Качиньский) оскорбляет Россию, за то, что он портит отношения с Россией, он должен ответить перед судом, потому что сейчас угрозу для нас представляет собой Украина",
– заявил Корвин-Микке, цитирует портал niezalezna.pl.
Он также отметил, что Варшава не должна поддерживать националистическое движение на Украине, а обязана дружить с Москвой, которую бывший депутат назвал "врагом врага".
Польские политики, в том числе и Ярослав Качиньский, неоднократно высказывались против дружеских отношений с Россией. Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский раскритиковал власти ФРГ за то, что они не воспринимают Москву как угрозу, напоминает РИА ФАН.
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