Одной Незалежной дело не ограничится

В США рассматриваются варианты по дестабилизации России. Организация Rand Corporation подготовила для Белого дома доклад о наиболее эффективном способе достичь этой цели.

Документ разбит на несколько частей. Каждая из них отведена под анализ отдельного аспекта – геополитического, экономического, идеологического и военного. Авторы отмечают, что сегодняшняя Россия имеет ряд слабых мест, включая зависимость от цен на энергоресурсы и сокращение населения. С геополитической точки зрения, главная уязвимость России сегодня заключается в угрозе военного конфликта на Украине, чем США стоит воспользоваться.

"Предоставление летального оружия Украине могло бы сделать Россию наиболее уязвимой. Но любое увеличение поставок вооружения Украине должно быть тщательно откалибровано, чтобы увеличить расходы России на поддержание своего существующего положения без провоцирования гораздо более широкого конфликта, в котором она по причине близости имела бы значительные преимущества",

– говорится в отчете.

А вот попытка поссорить Россию с Белоруссией, равно как и обострение ситуации в Сирии, не только не эффективны, но и опасны. В первом случае попытка содействовать либерализации Минска может вызвать жесткий ответ Москвы, что приведет к общему ухудшению обстановки в сфере безопасности в Европе и неудаче политики США. В случае с Сирией попытка сместить президента Башара Асада может обернуться поражением в борьбе с терроризмом в регионе.

Главный экономический рычаг давления на Россию – цены на нефть и газ. У него есть сразу несколько преимуществ для США. Для снижения цен на энергоносители не нужны большие расходы, и нет никаких рисков для самих американцев. Более того, в этом есть экономическая выгода для них.

В России отреагировали на публикацию этого доклада. Советник главы Минобороны РФ Андрей Ильницкий заявил, что США не ограничатся одной Украиной. Вашингтон будет выстраивать настоящую "дестабилизирующую дугу" от Черного моря до Прибалтики, передает телеканал телеканал "360".