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СМИ: в КНДР казнили пятерых дипломатов за провал переговоров с Трампом

Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com
Подданные Ким Чен Ына поплатились головами за неудачный саммит США и Северной Кореи в Ханое

Еще один несчастный отправился на каторгу.

Южнокорейские СМИ распространили жуткую новость о расстреле пятерых человек. К казни приговорили спецпредставителя Госсовета КНДР по политике в отношении США Ким Хёк Чхоля, а также еще четверых сотрудников МИД.

Их застрелили в Пхеньяне, в аэропорту Мирим, пишет The Chosun Ilbo, ссылаясь на анонимные источники в КНДР. После саммита США и Северной Кореи, во время которого к соглашению прийти так и не удалось, чиновников обвинили в шпионаже в пользу Вашингтона. Переводчика северокорейского лидера отправили в исправительный лагерь.

В материале отмечается, что показательную чистку Ким Чен Ын решил провести, "чтобы сдержать внутренние волнения и нарастающее недовольство общественности по поводу неудачного саммита".

Переговоры американского лидера Дональда Трампа и главы КНДР состоялись 27-28 февраля, напоминает НСН. Разногласия у сторон возникли из-за санкций США против Северной Кореи, которые Вашингтон снимать отказался, отмечает URA.RU. На сегодняшний день прогресса в переговорах не наблюдается: Пхеньян отказывается от ядерного разоружения несмотря на давление американцев, пишет "Свободная пресса".

Стоит отметить, что южнокорейская пресса нередко распространяет новости о казнях чиновников, которые позже не подтверждаются.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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