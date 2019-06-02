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Киев пытается недобросовестно задействовать механизмы конвенций по делу "Украина против Российской Федерации" в Международном суде ООН.
Как отметили в МИД РФ, украинская сторона инициировала данное дело в 2017 году на основании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма 1999 года и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 года.
"Мы отрицаем наличие спора между двумя странам по упомянутым конвенциям в принципе", -– говорится в заявлении МИД.
Также в нем указывается, что, по мнению Москвы, Киев затеял это дело "для достижения политических целей".
В ведомстве подчеркнули, что претензии украинской стороны насчет Крыма и ситуации в Донбассе также являются необоснованными.
Слушания по делу пройдут в Международном суде ООН в Гааге 3-7 июня.
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