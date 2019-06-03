Новые европейские инициативы вызвали недовольство за океаном

Евросоюз может остаться без военной поддержки Соединенных Штатов, если Брюссель откажет Вашингтону в доступе к военным заказам.

Об этом на встрече 22 мая заявил Майкл Мерфи на встрече с представителями ЕС в области политики и безопасности, сообщает El Pais. Мерфи, отвечающий в Белом доме за связи с Евросоюзом, подчеркнул, что новые европейские нормы в области интеллектуальной собственности, передаче технологий и контроля за экспортом могут стать препятствием для участия предприятий США в оборонных контрактах европейских стран.

В итоге Европа поставлена перед выбором: она либо должна в одиночку сохранять безопасность границ ЕС, либо увеличить военные возможности с помощью НАТО.

На прошедшей в мае встрече Мерфи добавил, что РФ граничит с ЕС, поэтому представляет прямую угрозу странам, входящим в сообщество.

В свою очередь, глава европейской дипломатии Федерика Могерини считает, что у США нет оснований для беспокойства: новые нормы не изменят уже существующих правил закупок, поэтому Евросоюз будет открыт для американских производителей военной техники.