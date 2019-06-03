Кремль возложил на американцев вину за пробуксовку в отношениях

Вашингтон однозначно дает понять, что не готов делать шаги навстречу Москве, чтобы снять напряжение в отношениях между странами. На это посетовал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



"К сожалению, сейчас мы видим, что продвигаться вперед они не готовы вообще. Но Владимиру Путину не занимать опыта и терпения. И он возглавляет страну, которая хорошо умеет ждать",

– заявил представитель Кремля в эфире программы "Софико" на телеканале RT.

Песков напомнил, что после прихода на пост президента Дональда Трампа в начале 2017 г. Владимир Путин выражал готовность выстраивать с Вашингтоном хорошие отношения. Тем самым он пытался устранить ущерб, нанесенный предыдущим президентом США Бараком Обамой.

"С самого начала президент России подчеркивал, что мы готовы продвигаться вперед так далеко, как смогут наши американские коллеги… Мы считаем, что встречи (лидеров двух государств) нужны. Мы видим на повестке дня множество вопросов, стратегических вопросов, которые необходимо решать на уровне двух президентов. На более низком уровне эти проблемы решить невозможно", – отметил Песков.





По словам пресс-секретаря, в отсутствие диалога на высшем уровне решение проблем пробуксовывает. Промедление американских властей тем отчетливее видно на фоне готовности компаний из США сотрудничать с российским бизнесом.

"Мы слышали заявление американского посла в Москве, он сказал, что собирается бойкотировать Петербургский экономический форум, но это не значит, что его будут бойкотировать представители компаний, в том числе из США", – указал представитель Кремля.

Он также отметил, что экономические санкции Вашингтона не сумели подорвать отношения России с другими странами. "Двусторонние экономические отношения России и Китая – это очень значимый аспект мировой экономики… Конечно, в наших двусторонних отношениях ощущается влияние американских санкций. Но в то же время нам хватает суверенитета, чтобы принимать такие меры, которые мы считаем для себя чрезвычайно важными", – подчеркнул Песков.