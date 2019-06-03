"Единая Россия" поможет родителям детей-инвалидов

Партийцы разберутся, почему в регионах отказывают в положенных выплатах

Самоуправство ряда отделений Пенсионного фонда РФ возмутило представителей "Единой России". Речь идет об отмене пособий родителям особенных детей из-за того, что они работают на общественных началах в некоммерческих организациях (НКО), то есть их труд не оплачивается, подчеркнула координатор партпроекта "Крепкая семья", первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева.

Она пообещала, что партийцы не оставят данный вопрос без внимания, назвав поведение ПФР противоречащим политике РФ. По словам Окуневой, в сложившейся ситуации, которую она назвала "абсурдной", разберется Минтруд. Парламентарий уже направила соответствующий депутатский запрос.

"Необходимо как можно скорее ее исправить и обеспечить таких родителей своевременными выплатами",

– заявила Окунева.

Руку на пульсе также держит Центр Поддержки Гражданских Инициатив "Единой России" (ЦПГИ), специалисты которого соберут информацию в НКО о подобных случаях. Ее возьмут за основу для дальнейшей работы, сообщил Федеральный координатор ЦПГИ, депутат Госдумы Сергей Боярский, подчеркнув, что это будет " объективный и живой доклад".

"Также необходимо связаться с Всероссийской организацией родителей детей-инвалидов, которая первая публично обратила внимание широкой общественности на этот сложный вопрос, для выявления других проблемных точек, с которыми сталкиваются родители детей с ограниченными возможностями здоровья, задействованные некоммерческом секторе",

– отметил единоросс.

Региональные представительства ПФР необоснованно лишают родителей, воспитывающих детей-инвалидов, положенных выплат, аргументируя это тем, что они трудоустроены. Однако работа в НКО не оплачивается. Таким образом, ряд россиян, став невольными заложниками обстоятельств, остались без средств к существованию.