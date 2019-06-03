Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Единая Россия" поможет родителям детей-инвалидов

Фото: ER.RU
Партийцы разберутся, почему в регионах отказывают в положенных выплатах

Самоуправство ряда отделений Пенсионного фонда РФ возмутило представителей "Единой России". Речь идет об отмене пособий родителям особенных детей из-за того, что они работают на общественных началах в некоммерческих организациях (НКО), то есть их труд не оплачивается, подчеркнула координатор партпроекта "Крепкая семья", первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева.

Она пообещала, что партийцы не оставят данный вопрос без внимания, назвав поведение ПФР противоречащим политике РФ. По словам Окуневой, в сложившейся ситуации, которую она назвала "абсурдной", разберется Минтруд. Парламентарий уже направила соответствующий депутатский запрос.

"Необходимо как можно скорее ее исправить и обеспечить таких родителей своевременными выплатами",

заявила Окунева.

Руку на пульсе также держит Центр Поддержки Гражданских Инициатив "Единой России" (ЦПГИ), специалисты которого соберут информацию в НКО о подобных случаях. Ее возьмут за основу для дальнейшей работы, сообщил Федеральный координатор ЦПГИ, депутат Госдумы Сергей Боярский, подчеркнув, что это будет " объективный и живой доклад".

"Также необходимо связаться с Всероссийской организацией родителей детей-инвалидов, которая первая публично обратила внимание широкой общественности на этот сложный вопрос, для выявления других проблемных точек, с которыми сталкиваются родители детей с ограниченными возможностями здоровья, задействованные некоммерческом секторе",

– отметил единоросс.

Региональные представительства ПФР необоснованно лишают родителей, воспитывающих детей-инвалидов, положенных выплат, аргументируя это тем, что они трудоустроены. Однако работа в НКО не оплачивается. Таким образом, ряд россиян, став невольными заложниками обстоятельств, остались без средств к существованию. 

Ксения АНДРЕЕВА
новости партнеров
Загрузка...

Наступит пекло: москвичей предупредили об аномальной жаре

Осадков в течение всей недели ждать не стоит

Раскрыты новые подробности отравления Скрипалей

Виктория Скрипаль пообещала опубликовать эксклюзивные семейные фотографии и издать книгу

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей